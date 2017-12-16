〈中部〉（雲林）日本紙戲人街頭說故事 畫餅送聽眾

2017-12-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林故事人走讀雲林，連日帶著日本紙戲人街頭說故事，鈴木常勝利用從日本帶來日式醬油在餅乾畫上麵包超人、櫻桃小丸子到小兔子等卡通人物，連大人都爭相排隊索取，相當有趣。

雲林故事人 巡迴各鄉鎮表演

雲林故事人協會推出走讀活動，陣容有雲林故事人協會理事長唐麗芳、雲林故事館駐館繪本畫家張真輔，還多了斗六美髮師姚春諒、張淑敏夫婦現場義剪、日本紙戲人表演，從十三日到昨天已巡迴斗六、林內、斗南、虎尾、土庫等鄉鎮市。

其中來自日本的紙戲人鈴木常勝也陪著大家雲林走讀，從日本帶著一大箱的餅乾及醬油前來，在每次說完故事後就利用醬油畫餅乾，還可應聽眾要求指定圖畫。

現場許多大人比小孩還感興趣，爭相排隊「要餅乾」，插畫家張真輔在一旁用畫筆捕捉現場人物及氣氛作紀錄，有趣又感動。

雲林故事館從二○○七年底由雲林故事人協會負責營運，一個個有溫度的故事，從故事館長出來並在社區傳唱，催生超過一百本社區素人繪本，吸引近二百萬人次造訪，成為雲林故事文化交流平台。

今年故事館慶祝開館十週年，邀請鈴木常勝及義大利手指偶劇團到台灣說故事，打開雲林與世界各國故事交流，今、明兩天假日雲林故事館有一系列館慶表演活動，詳細內容可參考故事館官網http://www.ylstoryhouse.org.tw/。