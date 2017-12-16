〈中部〉藍打空污無效 林佳龍施政滿意度上升

2017-12-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕新台灣國策智庫昨發布六都市長滿意度調查，台中市再度被肯定最宜居城市，市長林佳龍施政滿意度、好感度也穩步上升；市府新聞局長卓冠廷說，市長滿意度持續上升，市民有看到市府團隊的努力，也顯示在野黨狂打空污議題無效。

新台灣國策智庫最新民調，六都市長滿意度前三名分別為，桃園市長鄭文燦七十五．九％、高雄市長陳菊六十六．二％、台中市長林佳龍五十六．一％。林佳龍與去年十一月的五十二．五％、今年五月的五十五．六％相較，持續穩步上升。

台中市再度成為最宜居城市

政治人物好感度，陳菊五十一．七％、賴清德四十八．九％、林佳龍為四十五．九％。六都市民心目中的最佳宜居城市，台中市以廿三．八％支持率，再度成為民眾肯定的最宜居城市，其次為台北市十六．六％、新北市十二．六％。

林佳龍表示，任何民調他都會參考，自己跟自己比，執政三年來，就是希望把市政做好，這三年民調有逐漸成長的趨勢，很高興市府努力的成績逐漸讓市民看到。

另外，中部環保團體十七日舉辦反空污大遊行，市議員吳瓊華昨在總質詢追問市長林佳龍是否出席？林佳龍說，正與主辦單位討論中，將尊重其規劃，遊行前會宣佈是否前往，他期盼活動順利成功，喚醒更多人注意空污議題，共同防制空污。