〈中部〉中興新村一甲子 3國小踩街會師

2017-12-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村六十週年，村內的光榮國小昨歡慶中興新村和該校六十歲生日，串聯光華和光復國小踩街、會師表演，中興新村走過一甲子，未來中區生活圈可能交國產署管理並活化，地方人士盼中央早日提出活化計畫，讓中興新村風華再現。

地方盼早日活化 再現風華

中興新村是在六十年前因台灣省政府在此辦公而成形，為省府員工依英國花園城市的概念，打造最先進和最宜居的社區，社區內陸續設置光華、光榮和光復國小，昨日是光榮國小六十週年校慶，光華和光復國小也一起踩街遊行祝賀光榮一甲子校慶，也為中興新村慶祝六十歲生日。

三校學生精心裝扮，有的以造型取勝，有的吹奏直笛、打鼓，隊伍浩浩蕩蕩，讓中興新村頓時熱鬧起來，有村民感慨地說：「好久沒有這種熱鬧的感覺了，何時才能讓中興新村風華再現？」。

中興新村是在二○○九年十一月掛牌成為高等研究園區，由中科管理局管理，惟南投縣府將省府眷舍劃為文化景觀區，必須原貌保存後，中區生活圈和北核心機關區無法更動外貌，因此今年中央初步決定，中區生活圈由國產署接管，北核心回復機關區。

地方對中興新村未來的發展很關心，籌組「中興新村保存活化策略聯盟」，目前地方呈現兩派意見，文史工作者傾向建物不能更動，部分居民則希望能有彈性的鬆綁才有人願意進駐。

地方人士指出，民進黨立委林靜儀等人曾提到以「生活博物館」概念再造中興新村，未來究竟如何活化中興新村，希望中央早日給答案。