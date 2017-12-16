〈中部〉重振彰化站前商圈 待引活水

2017-12-16

記者張聰秋／特稿

火車站因交通便捷，經常成為都市的重要商圈，但近年彰化火車站前商圈卻日益沒落，商家無法經營而移轉陣地，曾是黃金地段的透天店面一間間空著，連地標大樓都乏人問津。如何重振旗鼓？如何找回站前商圈魅力？如何吸引人潮回流？應是主政者應該思考的問題。

在五○、六○年代，彰化火車站附近的三民路和陳稜路，曾是台灣盛極一時的「布市」，販賣各式布匹，帶動服飾、餐飲和電影等休閒娛樂商機，而車站旁的彰化肉圓、貓鼠麵、肉圓仔和爌肉飯等小吃，也因川流不息的人潮而闖出名聲，成為彰化知名店舖，但曾幾何時，隨著人潮的移轉而衰退，商圈不復存在，只剩下彰化小吃的名號，吸引老饕的腳步。

近十年來，彰化火車站店面更換率高，從一家家店面相繼貼出招租訊息，以及最具代表性的喬友大廈變成「蚊子」大樓，商圈走向蕭條沒落，已是不爭的事實。民眾都知道，商圈要重新找回魅力，得發展出自己的特色，才能吸引人潮回流。

以鄰近台中火車站為例，在三十多年前，站前的中正路一帶逛街人潮絡繹不絕，但因遠東百貨火災等因素，造成商圈外移，多棟大樓變空樓，但近年附近的第一廣場經過重整，店家改賣外勞商品和異國餐飲，成了外勞消費聚集的熱門地點，讓商圈重新活了起來。

彰化火車站要營造魅力，鐵路高架化是活水之一，但這只是硬體建設的改變而已，活水要源源不絕，就要看店家經營的創意以及主政者的整體規劃，搭配既有的特色小吃以及周遭扇形車庫等獨特文化資產，或許能為當地的商機找到一條活路。