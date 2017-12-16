〈中部〉彰化喬友大廈拉皮活化 迎旅館餐飲

2017-12-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市火車站附近的喬友大廈有十六層樓高，原是當地的地標，卻閒置長達十二年，大廈正進行外牆拉皮工程，管理委員會預計明年一月向相關單位提出設立旅館和餐飲的經營申請。喬友大廈管理委員會主任委員蔡進峰表示，申請審核期約需要九個月，若順利進行，預計明年底前應可正式營運，讓這棟大樓重新「活」起來。

曾是地標 商圈沒落閒置12年

高聳在彰化市火車站前中正路上的喬友大廈，曾是彰化市人潮和錢潮匯集地，二十四年前開幕時，大樓內不但有夜總會、ＫＴＶ、遊樂世界，甚至還有冰宮可以溜冰，但後來因管理問題及祝融之災，業者陸續撤出，讓喬友大廈不再耀眼，最後僅剩一樓營業，多數樓層形同荒廢，十分可惜。

規劃背包客棧及頂樓咖啡廣場

蔡進峰指出，活化大樓規劃一樓維持目前電動遊藝場所、二到六樓朝生活五金大賣場和書展及月子中心構思，七樓到九樓做輕旅行的背包客旅館，頂樓十六樓朝空中花園的咖啡廣場設計，地下一樓為東南亞異國美食街，地下二樓到三樓做停車場規劃，預計劃設五十個停車位。

蔡進峰表示，喬友大廈共十六個樓層，每個樓層面積約三一○坪，如能活化成功，對帶動彰化火車站商圈繁榮具指標性意義，外牆拉皮朝節能抗風壓設計，完工後可望讓火車站街景煥然一新。

彰化市長邱建富昨天前往喬友大廈勘查，在地下室看到他送的匾額遭棄置，上面寫著「有口皆碑」，他笑笑說，希望大樓活化成功後，成為民眾「有口皆碑」的遊樂新天地，市公所也樂見這棟閒置多年的大樓，脫胎換骨成為彰化市的「金雞母」。