〈中部〉反公務機關化 雲林水利會揚言抗爭

2017-12-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林農田水利會數百名會務委員、水利小組長、班長及農民會員昨齊聚水利會大樓表達反對「水利會公務機關化」立場，雲林縣水利會長林文瑞強調，民進黨漠視民意，水利人絕不妥協，不排除提行政訴訟，甚至聲請釋憲；會務委員李明哲也揚言走上街頭抗爭。

全台水利會員一百五十萬人、雲林會員約廿萬人，針對政府擬將水利會從農民自治團體改制為公務機關，昨天在雲林水利會大樓有場「反對農田水利會公務機關化說明會」，吸引雲林水利會會務委員、水利小組長、班長及農民會員數百人參與。

350公頃水利用地 處理無套配

林文瑞表示，政府以擴大服務範圍為由，要將全國十七個農田水利會公務機關化，但卻無配套措施，光就土地問題來說，雲林有三百五十公頃水利用地仍屬農民所有，當年靠一紙法院判決書，如果水利會改制，農民即有權利要回土地，政府因應措施在那裡？

林文瑞說，全台灌溉區內農田有卅一萬多公頃，係因為水源、水權穩定，水利設施完善、灌溉溝渠完整，才能作此服務，灌溉區外包含山坡地土地有卅六萬多公頃，政府需要解決土地利用及灌溉路線問題才能擴大灌溉區，這絕非強行將水利會公務機關化就能達成。

林文瑞強調，水利會改制為公務機關是侵佔人民財產，違反憲法保障人民財產的基本權益，覬覦水利會上兆元的資產，他全力反對；會務委員李明哲表示，基層農民反彈聲浪強烈，屆時將走上街頭抗爭。