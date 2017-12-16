〈中部〉《公有首例 》嘉縣焚化爐 爆破除焦效率高

2017-12-16

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣環保局鹿草垃圾焚化爐經十四天歲修，使用SPG（Shock Pulse Generators 震波脈衝產生器）爆破設備清除焚化爐內的灰塵、灰垢及焦化物體，首開國內公有焚化爐先例，清除數量較原有蒸汽清潔方式增加七十％，本月八日恢復運作。

清除塵垢比蒸汽法增7成

縣環保局長顏旭明表示，鹿草焚化爐原有代燒其他縣市垃圾，歲修之前已暫停，儲坑可容納約一萬公噸垃圾，接近清空後，讓歲修期間容納縣境各鄉鎮市垃圾，重新啟用前已約儲存九千餘公噸。

顏旭明說，焚化爐內的熱水管，長期使用後會累積污垢、灰塵及焦化物體，導致效率不佳，過去是用蒸汽沖洗清潔，今年採用SPG爆破設備，將混合氣體打入後，透過爆炸產生的震盪波，直接震落塵垢等，震落數量較蒸汽清除增加七十％。

鹿草焚化爐於民國九十年啟用，環保局人員今年首度進入爐內參觀、記錄並檢視鍋爐水冷壁，由於過去因加熱容易有破裂，近年水牆管採用堆焊處理及爐管採高周波技術處理，都已無破裂現象。

顏旭明說，鹿草焚化爐代操作合約至一百一十年底，營運廠商到時須維持原有效率的九十七％，交還縣府，再進行招標延長營運，廠方嚴格執行進廠垃圾落地檢查，四年來資源回收率由三十三％提升至五十一％。