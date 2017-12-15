〈南部〉台南新芽發起 「拒搭過勞公車」連署

2017-12-15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市自十月以來，接連發生四起公車駕駛因身體不適造成的交通事故，市府將調高公車駕駛健檢頻率為每年一次，並將心血管疾病納入檢查項目。但非政府組織NGO團體台南新芽認為，如此只是使駕駛淪為用壞即丟的「免洗勞力」，改善職場勞動條件、建立完善的駕駛工時監測機制才是真正的解決之道，昨天在網路上發起「拒搭過勞公車，保命市府有責」連署活動，要求徹查台南公車駕駛班表、展開全面性專案勞動檢查。

台南新芽表示，根據市警局公布的資料，過去三年來，每年平均有五十一件大客車交通事故造成傷亡，相當於每七天就有一件事故發生，南市的公車與客運頻繁發生意外，難道全是駕駛個人身體不適造成的？健康檢查與疾病管理都只是個人解方，改善職場勞動條件，讓司機擁有正常休息時間及完善監測機制才是整體性解方。

連署訴求包括要求交通局徹查台南公車駕駛的班表，並盡速提出台南市公車駕駛輪班情形調查報告；勞工局全面性針對台南市的公車、客運、遊覽車進行專案勞動檢查；市府應建立駕駛工時監測系統，並重新評估駕駛疲勞徵兆，以進行預防措施。同時也呼籲中央正視運輸業過勞情形，別讓一例一休修法造成更多悲劇。

昨天傍晚連署書一公布，即有不少民眾響應連署，台南新芽指出，待連署結束後會向市府提出訴求，並要求市府正面回應。

交通局表示，近來四起公車行車事故主要原因為駕駛健康因素及疲勞駕駛，除已要求客運業者提高駕駛體檢頻率外，並增加心血管疾病檢查項目，將每年健康檢查結果函報交通局核備；也著手研議自明年起補助公車駕駛健檢部分費用，以落實健康管理。