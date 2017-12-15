〈南部〉約1.5公頃 曾文溪農地遭回填廢棄物

2017-12-15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南曾文溪善化河段河堤內滯洪區農地，驚傳遭回填大量事業廢棄物，面積約有一．五公頃大。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰昨天在大台南環檢警結盟會議上，質疑當地周遭都是農地，竟有「神奇的工業地」，這根本是偷天換日，實在不可思議，他並當場向台南市代理市長李孟諺、台南地檢署主任檢察官林仲斌舉發，要求調查，全案已移地檢署偵辦。

李孟諺指示調查 案移地檢署

李孟諺當場指示了解與調查，他表示，在滯洪區做這樣的事很不妥，也允諾將訂定台南市低強度水泥的均勻度與強度。林仲斌也表示將著手調查是否涉及不法。

大台南環檢警結盟會議昨天在台南生活美學館召開第八次會議，由李孟諺及林仲斌主持，包括環保局長林健三及中央、地方環檢警單位、農業、水利單位、環保團體等近百人參與。

表面以低強度水泥覆蓋掩飾

社大環境行動小組召集人黃煥彰、研究員晁瑞光於會中提出，曾文溪善化河段的滯洪區竟然會有「神奇的工業地」，而且現場回填事業廢棄物，表面再以一公分的低強度水泥覆蓋掩飾。他質疑，為何四周都農地，卻可將農業用地變更為工業用地，這根本是「非法合法化，偷天換日」，要求檢察官調查，並請市府要規範低強度水泥。

當初環評申請回填水庫淤泥

晁瑞光表示，當地看似灰色土堤，裡面埋的全是廢棄物，而四周都是農地，恐危及環境及食安，而且當初環評申請是回填水庫淤泥，卻變成廢棄物，明顯不符，要求政府依廢清法全部清除。

立委促徹查 是否遭掩埋爐渣

立委陳亭妃也接獲民眾陳情，前天也曾與當地民眾前往會勘，要求市府應徹查是否遭掩埋爐渣，若證實為爐渣，應馬上清理並追究責任，並調查是否有集團計畫租地傾倒廢棄物，以還給居民乾淨家園。

環保局表示，業者於後方廠區整地，使用以爐石為原料的CLSM（俗稱低強度水泥）做為填地墊高之用，總數量約五萬立方米，於今年十月開始填地，面積約一公頃半，但依業者申請環評開發案的報告書並未核准此項，另附近也發現堆置有大量建築廢棄物，全案已移地檢署偵辦，查若屬實，依廢清法可處一年以上五年以下徒刑並科一千五百萬元以下罰鍰。