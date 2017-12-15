〈南部〉建築虛擬實境設計世界盃 高雄大學包前3名

2017-12-15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學建築學系包辦今年日本東京「第七屆建築虛擬實境設計世界盃競賽」前三名，且為二度奪冠。

VDWC（建築虛擬實境設計世界盃競賽）定期每年舉辦，主辦單位為國際建築資訊模型（Building Information Modeling，BIM）軟體大廠「Forum 8」，廣邀各國建築、土木、都市規劃相關學系學生參賽。

今年主題「仰光—建立理想永續亞洲城市」，其為緬甸經濟首都，人口多達七三六萬，高度快速發展也使交通惡化、洪澇災害、供電不足等問題浮上檯面。

今年除了台灣，尚有澳洲、日本、中國、韓國、越南、英國、義大利近六十隊參賽，高雄大學參賽學生主要來自該系助理教授陳怡兆開設之深碗課程「虛擬實境智慧城市規劃應用」，三隊各獲冠、亞、季軍佳績。

冠軍隊伍廖珮珊、陳芊云、黃瑞國作品「Yangon Green Lab」，結合「佛手印」、「綠手指」、「海綿城市」意象與設計，以當地二千多年歷史建築「蘇雷塔」為主軸，提出大眾運輸專用道落實車輛分流，以大量植栽營造綠鋪面收集雨水，再搭配興建滯洪池形成綠色廊道，不只防洪，並達到寶貴水資源循環使用目的。

該系統自高空俯瞰為「佛手印」圖案，也藉此表達對當地宗（佛）教敬意。