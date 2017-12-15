〈南部〉臨海污水廠暨再生水廠 18日招商

2017-12-15

明年10月簽約 明年底前動工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座鳳山溪再生水廠將於明年八月開始供水，市府水利局再推動「臨海污水廠暨再生水廠」，總經費四十億元，將採BTO（Build-Transfer-Operate，建設-移交-運營）方式興建，將於下週一（十八日）辦理招商，預計明年十月簽約，趕赴明年底前動工。

水利局為解決高雄水源短缺問題，去年推動全國首座鳳山溪再生水廠，將於明年八月開始供水，日供應再生水二．五萬噸，後年日供應再生水四．五萬噸，開創國內再生水新里程碑。

水利局今年再與中央合作，推動「臨海污水廠暨再生水廠」，基地面積超過六公頃，採一次到位方式興建，總經費四十億元，將採BTO方式興建，由廠商蓋好廠區移轉市府，市府再委託廠商經營。

水利局指出，規模比鳳山溪再生水廠大，一期工程日處理污水五．五萬噸，可產生三．三萬噸再生水，未來最大可達日處理污水十萬噸，可產生六萬噸再生水，臨海工業區產業需求用水，未來供應中鋼、中油、中石化等五家大廠。

111年供水 成為旱季替代水源

水利局將於下週一舉辦招商說明會，目前已知有十多家廠商詢問度高，預計明年十月簽約，趕赴明年底前動工，預計一百一十一年供水，可望成為旱季替代水源，讓水源調度更有彈性，紓解大高雄用水壓力。