〈南部〉漁港路匝道橋下 打造海洋城市意象

2017-12-15

閒置超過2年 步道損壞、雜草叢生

〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕高雄市漁港路高架道路匝道橋下空地，從北段通車至今，閒置超過兩年，空地雜草叢生、人行步道損壞，在立委賴瑞隆爭取下，交通部同意補助一千五百萬元，市府工務局將於明年二月發包施工改善，整體空間將融入海洋城市意象。

高雄港聯外高架道路是往返港區的專用車道，施工期間有許多閒置空間，並未一併規劃。其中，漁港路匝道橋下空地，面積達二．二公頃，從北段通車至今，閒置超過兩年，由於沒人維護，造成空地雜草叢生、人行步道損壞、碎石淤泥及廢棄物堆積，成為市區道路治安死角及病媒蚊孳生溫床。

獲交通部補助1500萬元 明年2月發包

立委賴瑞隆邀集交通部國工局、高市工務局等單位協調，要求趕快改善環境、增加植栽。賴瑞隆昨指出，交通部國工局已同意補助一千五百萬元，並逐年提撥二二○萬元，交由高市工務局發包改善及日後維護管理經費，預計明年二月發包，明年底前完工。

高市工務局表示，漁港路高架道路匝道橋下閒置空地，地面覆蓋的工程廢棄物厚度達五至十公分，且無照明及澆灌設備。

工務局說，未來清除廢棄物後，將重新鋪設草皮及人行道磚，加強喬木及灌木植栽，並設置園燈照明、噴灌及排水系統，整體空間將融入海洋城市意象。

此外，高雄港聯外高架道路施工期間，因施工車輛及上下匝道的重車多，導致多處路段路面品質差。

賴瑞隆表示，已先後向交通部爭取二千萬元經費，於今年八月完成新生路南段道路刨鋪工程，並爭取二六○萬元道路監視器裝設經費，預計明年九月完成建置。