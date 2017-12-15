〈南部〉預防、延緩失能 東大生帶長者動起來

2017-12-15

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣衛生局長照科佈建各鄉鎮日照中心，就近照顧失能長輩之際，對健康長輩也提出預防及延緩失能照護計畫，今年全縣已設置十四個據點，由台東大學心動學系、體育系師生帶著阿公、阿嬤們動起來，長輩們把東大學生當孫子看待，玩起各種活動更融入，還有長輩發揮巧思，自製教具、按摩棍，課程變得更活潑。

縣衛生局長期照護科長劉鳳琴表示，長照2.0不僅提供失能長輩、身心障礙者照顧服務，健康長輩也一併照顧。今年起，結合部落文化健康站、社區關懷據點及長照服務中的C站點，開辦預防及延緩失能照護計畫，由東大師生擔任課堂老師，設計多元健康促進活動，讓各據點的長輩們可以活動筋骨，延緩身體老化。

該照護計畫今年在台東市富岡社區照顧關懷據點、卑南東興老人日托關懷站、海端廣源社區關懷據點、鹿野東基鹿野長照分站等十四個據點實施，東大學生為據點長輩帶來年輕的活力，不少長輩看到台上老師就像看到自己的孫子般親切，越玩越投入，每周都期待兩天的上課日。

劉鳳琴說，由於東大師生指導的健康促進課程也能運用在平日活動上，長輩們等不及上課時間，乾脆自己設計教具，在家也能和鄰居一起活動筋骨，鹿野站長輩利用報紙紮成球及紙棒，可以打球，也能做平衡運動；海端鄉長輩更利用木棒及滾輪，做成按摩棍，可以按壓手臂，還能拍打背部。

劉鳳琴指出，為讓效益擴及各鄉鎮，明年將增加到四十四個據點，長照C站點會開滿四十九站，讓更多健康長輩就近參加。