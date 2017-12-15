〈南部〉小刪300萬 台東明年總預算190億三讀

2017-12-15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府一○七年度總預算案在縣議會輕刪三百萬元後，昨天三讀通過，歲出預算達一百九十點二六億，創史上新高。縣長黃健庭在任內最後一年，將力拚畢業政績。

差短17億以賒借彌平

台東縣明年度總預算案歲入編列一七二億四四零九萬四千元、歲出一百九十億二九六八萬七千元，但民政處預算被刪除三百萬元，最後三讀通過的歲出減為一百九十億二六六八萬七千元，歲入不變，歲入歲出差短十七億元，以賒借收入彌平。

昨天進行三讀會時，有議員以縣府舉債過高為由，原欲阻攔三讀，但大會主席陳宏宗指三讀會僅能就與法律牴觸的部份進行文字修正，不能刪減預算，同時，國民黨籍議員也紛紛入坐，預防有議員提清點人數造成流會，陳宏宗順利敲槌三讀。

原始預算創歷年新高

縣長黃健庭七年多前上任時，總預算才一百一十億，在人馬不變情況下，今年總預算加上追加減預算，破兩百億大關。一○七年度總預算也高達一百九十億餘元，創歷年原始預算新高。

縣府財經處長盧協昌說，縣府總預算民國九十年還不到一百億，但逐年成長，近三年總預算含追加減預算，分別是一○三年一百五十四億、一○四年一百五十五億、一○五年一百六十億，今年度大幅成長到兩百零四億。

三讀通過的明年度總預算包含多項重要建設，包括，太平溪路堤共構將於明年進行實質工程，富岡港也將進行擴建。