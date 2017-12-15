〈南部〉321巷藝術聚落 56場小戲節今起登場

2017-12-15

古蹟修復爭取補助 擬採入園收費

〔記者劉婉君／台南報導〕三二一巷藝術聚落（北區公園路）古蹟修復計畫將於明年初完成設計，隨即向中央爭取經費補助展開工程，文化局擬在修復完成後，比照其他古蹟區採入園收費，而將於今天登場的三二一小戲節，配合四個團隊、總計五十六場戲劇演出，藝術聚落將採取全區管制，入園須憑戲票或另購入園券，也為日後的收費計畫試水溫。

三二一小戲節是台南文學季系列活動之一，今年邁入第四屆，以「文字的身影」為主題，邀請台南人劇團、阮劇團、阿伯樂戲工廠及稻草人現代舞團等四個團隊，於今（十五）日至十七日及廿一日至廿四日連續兩週，分別在三二一巷裡的四處空間進行每場卅分鐘的精緻小戲。今年活動並結合三二一巷著名的特色市集「藝宵合作社」，以及由台南大學戲劇創作與應用學系學生組成「台文小戲攤」一同舉辦。

文化局副局長周雅菁表示，三二一巷藝術聚落內有四棟市定古蹟建築，目前正在進行古蹟修復設計中，預計明、後年展開修復工程。三二一巷目前包括清潔、活動投入、人事等相關維護管理費用，一年約需一千萬元，預計兩年後古蹟修復完成，比照安平古堡、赤崁樓等其他古蹟，依「使用者付費」原則，採收費入園。

周雅菁指出，三二一巷藝術聚落目前每週五至週日開放，約有五百至一千人參觀，去年小戲節全區管制，每晚四場表演約有三、四百人湧入。