〈南部〉台南4有線電視分組付費 NCC核定

2017-12-15

新費率明年元旦起實施

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）核定全國首批台南四家有線電視分組付費，價格一八八元至五九○元之間，新費率將自明年一月一日起實施，市府今年曾進行有線電視服務滿意度調查，也有超過六成民眾支持。

基本頻道 大致21至23個

台南全市有六十八萬多戶，雙子星、 三冠王、新永安及南天四家有線電視收視戶就有約四十二萬戶，將受明年分組付費新費率影響；而四家業者提出基本頻道收視費方案大致廿一至廿三個頻道，都有包含無線四台、公視、客家、原民、宗教、唱歌與系統自營頻道等。

市府今年度也曾進行有線電視服務滿意度調查，結果顯示超過六成受訪者會依全家看電視需求，考慮使用分組付費方案；此外，消費者總是希望「俗擱大碗」，四家現行費率每月五三五元至五四○元（可看超過一百個頻道），約五成受訪者認為價格不合理。

基本組合188元與200元

新聞處表示，這次四家業者所提報的分組頻道組合中，「基本組合」一八八元與二○○元，是經NCC參酌業者經營成本，並比較MOD等類似的公眾收視平台收費，以及機上盒與纜線的網路傳輸成本才核定。

新聞處表示，民眾可選擇基本款，或其他組合方案，業者收費一八八至五九○元，為避免新的付費機制造成訂戶在選擇上的混淆，將敦促業者提供收視戶清楚的方案資訊，讓用戶做出最貼近需求的選擇。

推出新費率的業者有人表示，這次是配合國家政策推出不同的組合收費，也有業者表示分組收費可能衝擊營收，但有線電視既已全面數位化，分組付費又是必然趨勢，因此提早配合政府政策以樹立標竿。

而對此有消費者表示，分組收費選擇性增多，對消費者也有利；但也有收視戶表示，有基本款供選擇固然好，可是沒有電影等熱門頻道可看，希望台南出現跨區經營的業者，以刺激業者服務品質的提升。