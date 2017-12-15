〈南部〉4座焚化廠 明年納入空品維護區

2017-12-15

中區、南區、仁武及岡山列入

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院空污法修正草案昨拍板定案，高市府環保局將推六處空氣品質維護區，除了地方自治條例已納入淨區的高雄港及澄清湖風景區，四座焚化廠於明年也納入空品維護區，待立法院通過後上路，禁止二行程機車、高污染柴油車進入，違者最高可罰六萬元。

環局全國首創高市環境維護管理自治條例，將空品淨區納入地方自治條例執法，劃定高雄港及澄清湖風景區為空品淨區；行政院昨首度將空品維護區納入空污法，環局將推六處空氣品質維護區，其中澄清湖是水源地兼具觀光勝地，曾被譽為台灣第一風景區，是全國首座空品淨區，今年到上月底吸引一百七十萬人潮、超過十二萬車輛入園，管制高污染柴油車及二行程機車入園。

另全國最大高雄港空污排放量是國內五大港最高，氮氧、硫氧化物均超過一萬多噸，尤其高市柴油車約三萬輛是全國第一，且每日從外縣市進出港的柴油車有二．五萬輛次，產生PM2.5占高市總排放量約一成。

高雄港及澄清湖風景區已納淨區

環保局表示，柴油車排放的PM2.5被世界衛生組織確認為一級致癌物，直接威脅民眾健康，將高雄港第一至第六洲際貨櫃中心，劃設為低污染運具示範運行區，管制高污染柴油車不得進港。

將禁高污染車輛進入 違者開罰

環局也將中區、南區、仁武及岡山四座焚化廠列入空品維護區，全面管制運送廢棄物車輛，已知高市車輛一千七百多輛，加上跨縣市運送車輛，均須環署合格標章才能入廠，目前已上網公開展覽，預計明年二月公告，將於半年後實施。

環保局表示，待新版空污法上路後，升格為六處空品維護區，禁止二行程機車進入，限制一、二期柴油車須取得A1至A3等級標章，才得以進出管制區，違者可依空污法開罰一千五百元至六萬元，得連續開罰。