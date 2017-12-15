〈南部〉義賣釋迦助創世 名廚創意上菜

2017-12-15

〔記者王秀亭／台東報導〕台東釋迦進入盛產季節，有「亞洲廚皇」美稱的「古錐師」郭主義，應創世台東院的邀請，嘗試將準備義賣幫助植物人安養的太麻里釋迦入菜，做成冷湯白醬，淋在蝦、干貝、櫛瓜上，鹹甜滋味讓試吃民眾直說讚。

為籌募創世台東院植物人安養經費，去年遭尼伯特颱風重創果園的太麻里釋迦農友李水明，克服風災困境，今年第三度提供釋迦交由創世基金會義賣，「只因家有長輩中風臥床，格外了解照顧植物人的辛苦。」

創世台東院宣布釋迦義賣起跑同時，郭主義特地到台東展現釋迦創意料理，台東專科學校餐飲科學生邱子嚴、盧秉庠化身小幫手協助，也學習主廚的烹飪撇步。

郭主義表示，釋迦擁有甜味及香味，是道水果料理，因本身甜度高，加熱後易變酸，較適合冰沙、白醬汁或冷湯等冷料理，若要加熱須掌控溫度，避免酸度過高。

在郭主義指導下，東專學生將將草蝦、透抽、鮮干貝、鴻喜菇、櫛瓜等煎熟擺盤，白醬部分挖出釋迦肉籽，留下的肉泥加入適量無鹽奶油、鹽及橄欖油，再用果汁機打勻成醬汁，淋在食材上即告完成。

郭主義「好釋底迦」料理完成後，開放現場民眾試吃，主持人秀秀說，釋迦白醬吃來有點像鳳梨醬汁，卻有濃濃釋迦味，與海鮮搭配就是完美的白醬料理。

創世台東院長王玉鳳表示，釋迦產期從每年十一月開始，太麻里釋迦去年因尼伯特風災影響受損嚴重，李水明仍願意協助創世義賣，令人感動，每箱十斤，依果粒大小每箱售價從一千三百至兩千元不等。

提供創意料理場地的台東市長張國洲得知義賣活動後，當場認購二十箱，支持在地農產及公益。