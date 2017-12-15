〈南部〉遊客跌破500萬人次 鵬管處「會診」墾丁

2017-12-15

3年前800萬人次 去年起下滑

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東墾丁國家公園今年遊客人數再下滑，可能跌破五百萬人次，有媒體指已成「觀光孤兒」，位於東港的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）近日與顧問公司簽約「恆春半島觀光發展藍圖規劃」委託案，顯示中央決定跨部會「出手救墾丁」。

墾丁一直是國內旅遊熱門景點，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）統計，觀光人潮於三年前仍有八百萬人次，但去年開始劇跌，今年預估無法突破五百萬人次。

恆春半島觀光以墾丁最著名，近年環境及遊憩品質下滑是不爭事實，尤其消費、住宿及運輸價格過高，網路上常出現「去墾丁不如去沖繩」之類的文章，當地業者多次疾呼政府要伸出援手。

建恆春鐵道 觀光局提遊客觀點

對於「插手」恆春半島觀光事務，交通部觀光局所屬鵬管處澄清，雖然墾丁觀光人潮下跌，但每年遊客量仍有五百萬人水準，前瞻計畫中將興建「恆春觀光鐵道」，交通部希望由觀光局從「觀光旅運」角度評估分析，預測未來鐵道完工旅運模式是否足夠，由具地緣關係的鵬管處委外執行。

鵬管處長許主龍說，前瞻計畫中另有「東港觀光鐵道」，將打造可以分流的屏東沿海觀光鐵道、公路路線，以及大鵬灣到恆春後壁湖的海空運輸都是評估方向，預計明年底會有完整結果。

墾管處樂見 飯店業者雙手贊成

墾丁國家公園主管機關為內政部營建署，對於交通部介入，墾管處長劉培東表示「樂見其成」，因國家公園以保育為宗旨，只要在不破壞生態保育的前提下，墾管處都會盡力配合。福華飯店總經理張積光也「雙手贊成」，他說，墾丁依舊是國內景點首選，若侷限於國家公園的保育，非常可惜。