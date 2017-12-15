〈台北都會〉台北文化獎 悼念詩人余光中

2017-12-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第廿一屆台北文化獎昨晚在中山堂舉行頒獎典禮，感念「看見台灣」導演齊柏林、誠品書局創辦人吳清友對藝文、社會貢獻良多，主辦單位首次頒發「特別紀念獎」，並由親友代表受獎。今年三位得主為深耕民眾劇場多年的「差事劇團」創立人鍾喬、資深音樂人黃連煜，以及讓台灣歌仔戲再現光芒的「明華園戲劇團」。

首頒特別紀念獎 表彰齊柏林、吳清友

「看見台灣」導演齊柏林不畏挑戰，堅持以空拍形式記錄台灣環境變遷；誠品書局創辦人吳清友讓書店成為文化平台，更成為台北地標。台北文化獎昨首次頒發「特別紀念獎」，並於會中悼念詩人余光中，感謝他們對文化的貢獻。

鍾喬、黃連煜、明華園戲劇團獲獎

台北文化獎自一九九七年至今，共有五十八位得主。市長柯文哲出席致詞時表示，台北文化獎得主來自不同文化領域，但就如同日本的達人文化，要變成領域翹楚，要非常努力、專注才能達到，也希望讓台北文化繼續前進。

差事劇團創立人鍾喬以文學起家，透過民眾劇場喚起社會注目。鍾喬表示，盼能讓更多市民看到戲劇跟底層文化的結合，戲劇是被壓迫者的文化武器，未來也會繼續透過戲劇，來改變這個不平等的世界。資深音樂人黃連煜多年來堅持客語創作，透過音樂大力推廣客家文化；明華園戲劇團見證歌仔戲興衰起伏，大膽成功革新，將台灣傳統戲劇發揚至海外。