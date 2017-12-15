〈台北都會〉供行車紀錄器影像助釐清事故 明年起獎勵千元

2017-12-15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市用路人注意，為鼓勵作為公正第三方的民眾，協助釐清交通事故責任，從明年一月一日起，只要民眾提供的行車紀錄器影像，可在事故鑑定階段，協助釐清肇事責任，交通事件裁決所就會發給一千元獎勵金，並鼓勵機車騎士也裝設行車紀錄器。

交通局新訂定的「提供車輛行車事故影像獎勵金核發要點」，主因現行釐清事故影像，約七成是警方或一般路口監視器拍下，因此盼鼓勵只要是路上的行車，若碰上交通事故，都有能力並願意提供事故現場的行車紀錄器影像給交通裁決所。

交通裁決所說明， 除肇事當事人的甲、乙方外，由第三人拍到事故現場畫面，在事故鑑定階段能幫忙釐清事故狀況，不論事故有沒有造成傷亡，明年起，都會發一千元獎金給提供影像的民眾，但僅限車輛裝設或行車時配戴的行車紀錄器影像，由網路下載或他人提供的影像不會給予獎勵金。

此外，交通裁決所表示，依交通事故鑑定經驗，有行車紀錄器影像的案件約占三成，且大多來自汽車的行車紀錄器影像，但大多數交通事故以機車事故占大宗，因此也呼籲機車騎士，為避免事故後欠缺相關證據，建議裝設行車紀錄器。

而除交通裁決所，台北市警察局也正在修訂檢舉獎金核發要點，未來除了現行已提供獎金的檢舉肇事逃逸外，對於交通事故有造成傷亡，提供行車紀錄器影像協助釐清事故，同樣會發予獎勵金，但具體上路時程未定。