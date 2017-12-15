〈台北都會〉防行人闖紅燈 試辦路口安全警示

2017-12-15

捕捉動態 面板即時閃爍紅燈勿行

〔記者黃建豪／台北報導〕雖台北市多數路口設有紅綠燈號誌，但行人亂闖馬路、公車擦撞行人等事故仍不時發生，為此，台北市政府獲得中央補助，斥資二八○○萬元在大安區聯合醫院仁愛院區前方路口，試辦「路口安全警示計畫」，以光達、雷達捕捉行人及車輛動態，即時以顯示面板閃爍「紅燈勿行」及「左側來車」字樣，但昨首度曝光後，不少行人認為太不明顯、多此一舉。

交通管制工程處透過中央補助一四○○萬元及自費預算，共花費二八○○萬元試辦路口安全警示計畫，先選定仁愛路大安路口建置，裝設六顆雷達、一顆光達及兩塊顯示面板，之後則將在仁愛路與復興南路口、仁愛路與幸安國小路口共三處場域試辦，因這些路口或曾發生A1交通死亡事故或在學區旁，明年則盼將信義路也納入示範場域，並視試辦情況做推廣。

實際觀察發現，已安裝在仁愛路與大安路口斑馬線旁的顯示面板，會在路口號誌轉為紅燈時，若有行人將腳步跨入斑馬線，掛在紅燈上的面板就會開始閃爍「紅燈勿行」，也因仁愛路是東往西向單向道，若有西往東向行駛的公車從公車專用道駛來，則會顯示「左側來車」，同時行經該路段的十八輛六○三路線公車，車上也裝有感應器，會在一百公尺外，將行人闖紅燈訊息通知駕駛。

民眾多認為警示燈太不明顯

但現場行人大多表示，顯示器的警示燈「太不明顯」、「掛得太高」、「已裝有紅燈，顯示器多此一舉」等。交工處則表示，顯示不明顯的光線部分，現在只是試辦，會再做調整，未來則會加入警示聲，最晚明年六月前會完成三處路口設備建置與測試。

至於三個路口就要花費二八○○萬元，造價昂貴問題，交工處也澄清，仁愛路與大安路口的設備花費約兩百萬元，而真正花錢的地方，是後台運算邏輯平台等軟硬體設施，並不是表面看只有幾個顯示器這麼簡單。