〈台北都會〉《今天大限》208違建專案 改善率73％

2017-12-15

建管處︰改善中51件 多已配合待確認

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府繼二○一五年執行改善違建「二二六專案」，今年再祭出「二○八違建專案」，要求二○八件頂樓加蓋違建今天改善完畢。建管處統計，截至昨天下午，已改善拆除一百五十三件、改善中五十一件、兩件未改善及兩件因特殊理由暫緩拆除，改善率為七十三％。此專案在大限後仍有二成七未改善完畢，與當年二二六件違建全數自行改善，魄力有差。建管處解釋，五十一件多數是已配合改善，但建管處還需要派員確認，實際改善率應更高。

建管處表示，依規定頂樓違建格局僅能在兩房以下，但清查發現，頂樓違建內部含三房以上有二○八件，因此今年十月制定專案輔導改善；而原訂十一月十五日結案，但考量到居民改善速度，因此決定再延後一個月，要求必須在十二月十五日改善完畢，否則強制拆除。

如今天內未改善 將排定20日強制拆除

建管處表示，兩件特殊理由為孕婦待產及長者過世舉喪期，所以建管處准許緩拆。至於兩件未改善者皆位於大安區，建管處表示，因為都沒有找到屋主，也未配合改善；若今天內未改善，就會排定廿日強制拆除。

然而，相比兩年前的二二六違建專案，當時改善期為三個月，共有二百廿六件屋頂違建須改善，而當年大限三月廿日時，僅剩八件未改善，但兩天後就全數改善完畢，建管處未費一兵一卒就改善所有違建。

值得一提的是，依規定頂樓違建格局僅能在兩房以下，因此只要屋主把多餘隔間拆除到兩房以下就算是合格。但建管處說，如果屋主都不願意改善，那麼建管處將會派員強拆，這時候就不只是拆隔間，而是將違建主體全部拆掉，並經由「台北市違章建築強制拆除收費標準」向違建戶收取拆除費用。

北市府除了執行「二○八違建專案」，也推動要求全市二．五萬件頂樓加蓋違建安裝火災警報器，日前已有一．六萬件裝設完畢。