〈台北都會〉罷昌明投票 兩陣營今晚汐止造勢

2017-12-15

〔記者林欣漢、俞肇福、楊淳卉、施曉光／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案將於明天（十六日）投票，黃國昌昨到新北市瑞芳區與支持者一起徒步掃街，前中研院長李遠哲等人也呼籲民眾投下反對票；支持罷免案的政治團體「安定力量」指出，有選民還沒收到投票通知單，擔心影響投票結果；新北市選委會表示，帶身分證、印章就能投票，未帶印章也可以按指紋或簽名的方式替代。

罷免案進入白熱化，今天（十五日）晚上支持、反對罷免案雙方，都鎖定票倉汐止宣傳，黃國昌晚上六點三十分將從汐止區公所出發掃街；安定力量晚上七點在汐止火車站前廣場舉行罷昌造勢。

時力昨召開記者會，邀前中研院院長李遠哲、前司法院大法官許玉秀、前國策顧問郝明義出席「挺昌」，呼籲民眾對罷免案投下不同意票。李遠哲表示，黃國昌是一位有理想、照顧群眾利益的立委，「這樣的好立委竟有人想罷免他！」

黃國昌昨天到新北市瑞芳區，與志工一起掃街，反罷免志工們沿路發送反罷免宣傳單，有民眾熱情歡迎，但也有人冷眼以對。

安定力量主席孫繼正昨天說，明天就要投票，但接到很多民眾反映仍未到收到投票通知單，如果有特定立場的里、鄰長拿到通知單卻故意不發放，意圖影響投票的結果，查證屬實絕對會提告。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，通常在投票前一星期發送通知單，民眾若未收到通知單，可向戶籍所在地區公所查詢。此外，投票時須攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單，即使未領到或未帶投票通知單，只要知道自己在哪個投開票所投票，一樣可以投票，未帶印章者，可以按指紋或簽名的方式替代。