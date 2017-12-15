〈台北都會〉林口山區濫倒廢棄物 1年至少5起

2017-12-15

堆積如山 垃圾「淹」馬路

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口區北八十鄉道約一．七公里處遭不明人士亂倒廢棄物，堆積如山的垃圾「淹」馬路，阻礙道路通行，還飄出陣陣刺鼻臭味。當地太平里長謝玉祥說，林口偏遠山區常遭不肖業者或民眾傾倒垃圾，一年至少發生五起，地方不堪其擾。新北市環保局表示，將調閱監視器查緝可疑車輛，追查污染來源並移送法辦。

路過民眾聞到陣陣刺鼻味

謝玉祥表示，昨天早上七、八點左右接獲里民通報，指北八十鄉道一．七公里處遭人亂倒垃圾，廢棄垃圾不僅堆滿山坡，更漫到馬路上，佔據近一半路面，民眾路過聞到陣陣刺鼻味，廢棄垃圾中發現有類似工業或醫療業塑膠手套。

謝玉祥說，有民眾稱昨凌晨疑似看到一輛貨車在這裡濫倒廢棄物，垃圾量體初估有三噸以上。謝不滿表示，林口山區長期被不法業者與民眾隨意傾倒廢棄物品，醫療、裝修與營建工程廢棄物都出現過，防不勝防，光是今年就發生五起以上，就算捉到業者也沒太大的嚇阻作用。

環保局表示，昨下午接獲林口大南灣巡守隊通報後，就派員趕赴現場，稽查員下午三點抵達現場時，廢棄物已清除，只剩下山谷處仍有殘留，附近民眾說當天就有不明人士前去清理，根據現場殘留零星廢棄物，發現其中包含沾有溶劑味的廢布。

環局調監視器 追查污染者

環保局指出，將調閱監視器查緝可疑車輛，追查污染來源及污染者責任。環保局強調，非法棄置廢棄物已違反廢棄物清理法，屬於刑事犯罪，後續將移送法辦，最重可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元罰鍰。

市議員蔡淑君表示，市府編總預算時，應規劃在偏鄉道路建置監視器，對亂倒廢棄物的不法業者，除依法嚴懲外，並成立聯合稽查小組，杜絕後患。