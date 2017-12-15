〈台北都會〉社福聯盟體檢社福政策 3成2毫無進步

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市社會福利聯盟昨依照「民間版社會福利政策白皮書」，給柯市府一○六年度社福政策總體檢，分就兒童、少年、老人、婦女與身心障礙等五個領域檢視施政狀況，發現六十二項議題居然高達三成二、共計廿項「毫無進步」被評不及格。
整體來看，以往消防、建管法規限制多，幼兒托育、老人機構與身障機構等照顧空間最難設置，今年社福硬體建設均有些許進步；不過，軟性政策規劃、社會支持系統與跨局處整合仍須大幅改進。台北市社會福利聯盟理事長李美玲表示，他們自一○三年起，依照基層實際服務經驗歸結出的「民間版社福政策白皮書」，每年針砭市政，主要集中在社會局、教育局、衛生局與勞動局業務。
身障組改善率最差 不到三成
身障組十二項議題中，高達五項毫無進步或退步，改善率僅廿九．二％，表現最差。體檢報告指出，北市對視覺障礙合併多重障礙者生活場地規劃並不友善；對身心障礙者出院後續服務，除訂定ＳＯＰ外，都無實際執行作為；身障者生育補助、就業與職業重建中心也未有明確規劃。
兒少預算少 占社局總預算1％
改善率名列倒數第二為少年組，十三項議題中，也是高達五項毫無進步或退步，改善率僅卅．八％。體檢報告說明，兒童及青少年預算投入太少，僅占社會局總預算的一％；並建議加強青少年就業支持網絡、職涯建議系統等以青少年為主的服務；至於中輟生，應有輔導分流制度。
市府近年積極推動居家托育、托嬰中心及托幼公共化服務，因補助方向明確、硬體設施漸備，報告中均「完全改善」正面肯定；不過，弱勢兒童服務、早療兒童等項目，仍有家庭與社會支持資源未連接的問題。兒童組總體改善率為卅七．三％，名列第三。
至於老人組改善率為四十％，多聚焦在老人機構與居家照服員、社工人力討論。北市社福聯盟表示，中心僅五名人力，除例行公事，近期還要送人瑞金戒指、協助中心裝設電子化服務系統，服務項目倍增，社工吃不消、服務品質也會下降。
改善最多為婦女組，改善率過半，達五十六．七％，正面肯定北市婦女職業、居住權改善，新住民女性身心健康與居住問題也有更完備的支持體系。