〈台北都會〉板橋第一運動場地下停車場設檔案室 民代：大違建

2017-12-15

立委羅致政指控有公安疑慮

〔記者何玉華／新北報導〕中和區違建出租套房大火，讓新北市府強力拆除有公安疑慮的違建，但立法委員羅致政、新北市議員王淑慧、何博文及多名里長，昨指控板橋第一運動場地下停車場，被隔間做檔案室，佔用上百個停車位，是有公安疑慮的大違建，要求市府從自身違建拆起；工務局使用管理科長李冠德調閱歷史資料反駁，相關使用都符合法令規定。

羅致政指稱，依建築技術規則，板橋第一運動場應設置二二○個車位，體育處官網也顯示配設二五○個車位，實際卻只有六十五個車位；且車位及防空避難空間都違法隔間挪作檔案資料室使用。

工務局反駁 使照變更都合法

李冠德解釋，民國七十六年核准使用執照，一○五年、一○六年兩度核准變更使用；原始的使照內容是地下室跟練習跑道，車位有九十六個，主要分配在鄰漢生東路、海山路兩側平面；一○五年變更室內隔間、取消跑道、在地下室增設六十三個車位；一○六年再變更，增加區運路、海山路交叉口廿個車位，累計共有一百八十一個車位。

李冠德強調，二五○個車位是依基地面積計算，但實務是以樓地板面積計算，以現行最嚴格的標準，最高車位數為一百七十個；而依建築法規定，車位數不得少於法定標準，自設增加需經工務局核准，他強調，變更過程的資料都有彙整給消防局，經過合法申請，場所定期公安申報也都符合規定，應沒有安全疑慮。

議員認為堆置文件 危險性高

不過，王淑慧質疑，一○五年使照變更是就地合法，反問市府官員，若是周邊的社區比照申請變更，市府會同意嗎？怒指「只准州官放火，不許百姓點燈。」何博文則說，要刮別人鬍子前，自己的鬍子要先刮乾淨，堆置大量的檔案紙類文件，一旦發生意外，在密閉空間會發生極大危險，要求市府先處理好自己的違建。