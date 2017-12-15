〈北部〉開獎前有靈感？ 彩券行3度開頭獎

2017-12-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕銀行密集區財氣比較旺？花蓮市公園路與中山路交叉口附近銀行林立，除有六間銀行外，還有五間彩券行也開在這裡，經常傳出頭獎消息，前晚位於公園路的「積財庫彩券行」第三度開出五三九頭獎，老闆娘吳桂秦說，開獎前二小時有個修行居士到店裡刻印章，突然說店裡磁場很強會開頭獎，一語成真，讓她相當驚訝。

公園路與中山路交叉口在日治時期是花蓮港廳所在地，在廳舍毀於大地震後，由於鄰近花蓮舊火車站形成商業中心，在公園路上除了有被花蓮人稱為綜合市場的復興公有零售市場，還有四間銀行也位於此，而中山路上也有二間銀行，圍繞著這些銀行旁邊，一共有五間彩券行，其中公園路上「積財庫」、「金葫蘆」這二間彩券行更有開出千萬獎金紀錄。

「積財庫」彩券行今年中秋節時開出東部唯一的大樂透加碼一百萬，五月間還有客人買前一名客人不要的彩券，而幸運得到五三九頭獎八百萬，吳桂秦說，前晚六點多有個姓湯的居士到店裡刻印章，突然說店裡磁場很強，預言會開頭獎，要她跟著做幾個祈福的動作，果然一語成真再度開出了今彩五三九頭獎，合計過去一共開出三次五三九頭獎、威力彩則是開出一千五百多萬的二獎。

吳桂秦說，「樂透站附近都是銀行，才會財源滾滾！」這裡銀行林立加上傳統市場，很多客人都會順便買張彩券回家。而位於積財庫彩券行對面的金葫蘆彩券行也是經常開出刮刮樂等頭獎，老闆娘王芷堉說，過去有開過威力彩二獎三千多萬元的獎金，還有四星彩、大福彩等頭獎、二獎，另外刮刮樂也有高達五次的頭獎紀錄。