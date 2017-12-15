〈北部〉完成雙親遺願 議員父捐救護車

2017-12-15

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣一年平均救護量兩萬多件，宜蘭市有近五千件，約占全縣五分之一，其中以車禍事故和急病救護為主，縣議員林岳賢與父親林明昌昨天捐出價值兩百多萬元救護車給宜蘭消防分隊，協助消防局添購救護設備。

宜蘭縣消防局轄下有三十一輛救護車，去年縣內十二鄉鎮市救護案件兩萬三千五百多件，宜蘭市就有四千七百一十九件，居全縣最大宗，宜蘭消防分隊任務繁重。

林岳賢昨天陪同林明昌到宜蘭消防分隊捐車，林明昌用已故父母名義捐出，他說，父母親生前樂善好施，母親今年六月過世，享壽九十六歲，為了替雙親完成遺願，幫助更多人，決定捐救護車回饋地方。

「工欲善其事，必先利其器！」林岳賢說，宜蘭市區交通量大的東港橋、宜興路一帶車禍頻傳，宜蘭消防分隊救護車有限，考量地方救護需求，因此捐車作為緊急救護之用。

宜蘭消防分隊是宜縣救護案件最多的分隊，但消防員人力有限，近五千件救護案件，由二十一名消防員一肩扛起，平均每人要負擔兩百二十四．七件的救護案件。

林岳賢說，做好救護工作，除了強化救護車等硬體設備，也要注意人力是否充足，人力和設備雙管齊下，才能保障宜蘭市民生命安全，消防局若有相關需求，他會全力協助。

宜縣消防局長徐松奕說，會好好運用各界捐助的救護車，至於救護人力問題，現有消防員兩百九十四名，替代役八十四名，去年到今年已補進一○五名消防人員，下個月再新增二十五名特考班消防員，依照各分隊救護量和火災案件數，妥善分配人力。