〈北部〉花蓮20原民工藝師 分享創作故事

2017-12-15

原藝百工圖冊 首輯新書出版

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「原藝百工圖冊」新書正式出版，首輯共集結廿名在地原住民工藝師的創作歷程，藉由花蓮阿美族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、布農族及賽德克族等六大族群的傳統工藝，分享致力於傳承部落文化與藝術精神的族人故事。

由花蓮縣政府原住民行政處籌備的「原藝百工圖冊」，今年共收錄花蓮廿名工藝家的作品故事，涵蓋染織、雕刻、手工飾品、竹藤草編、綜合材質及其他工藝等五大領域，還被原住民族委員會讚譽極具花蓮原住民文化發展的指標性意義。

今年被總統蔡英文選贈友邦元首的樹皮畫作者徐香蘭，也收錄在工藝家群像圖冊中，她以阿美族人善用構樹皮的傳統技藝，製作多款「樹皮畫」及藝術創作，因抱持著「女孩的裁縫夢」，還將樹皮和棉麻組合，製成魚型水壺袋等藝術創作。

專為太魯閣族人打造「獵刀」的許有祥、許保祿父子檔，憑著製刀高超技藝，被知名電影「賽德克巴萊」委託製作多款傳統山刀，歷經四代傳承，迄今已為部落勇士打造數千把刀，還經改良研發「銅門刀」，適合在蠻荒之處闢草開路，廣受登山界好評。

首輯收錄的廿名工藝家，除有徐香蘭、許有祥、許保祿父子檔外，另也介紹胡秀蘭、胡俊傑、藍月美、連美惠、田清玉、胡銀祿、馬浪‧烏瓦日、了嘎‧里外、鄭詠鐸、古拉斯、潘秀嫈、新社香蕉絲工坊、陳麗香、拉拉‧龍女、柯玉霞、曾春子、吳秀梅、杜瓦克‧都耀、都姆恩‧馬邵等人的創作故事。

幾乎全是素人 因對土地感情而投入

原民處長陳建村說，首輯收錄的工藝家幾乎全是「素人」，再次證明台灣原住民族的藝術天分，超脫學院派的窠臼，也因為對這塊土地的情感及認同，長期支持著他們投入並堅持延續祖先的智慧及傳統工藝。

他強調，縣內原住民涵蓋六大族群，人口數約有九萬二千人，部落間均有相當優秀的工藝師，為避免遺珠之憾，「原藝百工圖冊」未來還將繼續出版，收錄更多致力傳承原民工藝的藝術家，讓原民美學及生活智慧能被更多人看見。