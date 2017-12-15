〈北部〉癌父癱、嬤臥病 孝女寫信求助

2017-12-15

〔記者鄭名翔、蔡孟尚／綜合報導〕苗栗縣造橋鄉大西村十九歲鍾姓女大生，與就讀高職的妹妹由單親父打零工扶養，但父親今年罹癌，九月又因腦溢血中風，家計頓失支柱，八旬祖母也臥病兩年，鍾女心力交瘁，寫信向村長黃德仁求助。

鍾女在求助信中寫到「現在生活真的很困苦，希望能獲得協助，以解目前困境。」鍾女泣訴，父親癱病在床，喉嚨長腫瘤無法吞嚥，需從鼻胃管餵食，奶奶則由外籍看護照護，她暫停打工全心照顧父親，但家中每月生活、醫藥開銷約三萬元，還要支付看護費及姊妹倆的學費，姊妹學業可能因此中斷，後續醫療及生活都成問題。

黃德仁收到信後，昨天與造橋鄉長黃純德到鍾家探視，看到鍾女的父親及祖母都骨瘦如柴，躺在病榻，連話都說不太出來，讓人鼻酸。

黃純德自掏腰包給予三千元救急，希望能拋磚引玉，並交辦鄉公所員工代為申請低收入及急難補助。黃純德說，若有民眾想伸援可洽詢造橋鄉公所民政課長巫仁懷，電話：037-542255#126。

二百張心願卡 二天內全被認領

此外，新竹縣竹東鎮公所上週幫弱勢孩童豎起「心願牆」，貼了二百張孩子想要新年禮物的「心願卡」，開放民眾認領贊助，獲得熱烈迴響，二天內全數被認領一空。

竹東鎮長徐兆璋說，有孝順的孩子想要包包，因為「媽媽的包包舊了」 ，也有愛唸書的孩子寫下「好心的人，我想要一本字典」，相當感人。

竹東鎮公所表示，認領人要在七天內把禮物送到鎮公所，再請社福團體轉交給孩子，如未在七天內送達，鎮公所十八日將把該心願卡重新開放認領。