〈北部〉大埔路牌鬆脫掉落 3個月20起

2017-12-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕想找路？往地上看！位於苗栗縣竹南鎮大埔特定區的路名指示牌，近日被發現大埔八街、科專八路的路名指示牌鬆脫掉落，地方人士痛批三個月內已發生近廿起路牌掉落情形，民眾要低頭看地上才看到路牌。苗栗縣政府表示，已請原施工廠商修復，後續再由建造商通盤檢討該區路牌問題。

風大就掉 遭疑設計或施工瑕疵

竹南大埔特定區路名指示牌是由苗栗縣政府設置，到去年為止皆由縣府維護，今年起由竹南鎮公所接管。但該區域的路牌每逢風大時就會掉落，嚴重影響用路人安全，民眾質疑最初設計或施工上有瑕疵，痛批有關單位放任問題不改善，根本是行政怠惰。

竹南鎮公所建設課表示，公所雖有維護管理之責，但該區域路牌掉落太頻繁，公所僅能先將掉落路牌回收或暫時原地固定，上月已向苗縣府回報，盼能盡速復原並檢討改善，否則一旦造成意外，恐有國賠責任。

保固期內 由建造廠商通盤檢討

苗縣府工商發展處公用事業科回應，當初大埔地區的路牌設計皆依規定施工，並照流程驗收，現在頻傳鬆脫掉落問題，懷疑有可能是風勢過大造成，目前因還在保固期內，已先請施工廠商修復，並由建造廠商通盤檢討，找出確切原因。

公用事業科長吳志鵬強調，施工設計皆由領有證照的技師負責，會先要求建造商檢討承包商是否按設計圖施工，若有不符設計圖之情事，因而導致工程瑕疵，苗縣府將向承包商究責；若施工無瑕疵，但仍未能改善，擬協請第三公正單位檢討原設計是否有問題，並針對該區域做全盤檢視，務必維護用路人安全。