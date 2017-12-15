〈北部〉下屆立委選舉 桃園力爭多1席

2017-12-15

選區劃分 以11月底人口數為依據

〔記者謝武雄／桃園報導〕下屆立委選舉選區劃分，將以十一月底人口數為依據，由於計算區域立委席次有依照第四屆、第七屆兩種方式，若按照第四屆方式計算，桃園市將可增加一席，如為第七屆則不變。由於台中市的情形與桃園相同，但高雄市則是按照第四屆方式計算席次不變，但按照第七屆則減少一席，部分市籍立委已展開串連，將聯合桃園、台中、高雄立委推動採用第四屆方式計算。

依第四屆選舉計算方式 桃園將增一席

市府民政局長湯蕙禎表示，立委選區劃分是以十一月底人口數為基準，若以第四屆立委選舉計算方式，桃園市、台中市和台南市可增加一席，但南投縣、嘉義縣、屏東縣則減少一席；若以第七屆方式試算，新竹縣、台南市可增加一席，高雄市、屏東縣減少一席。

立委串連桃、中、高 採第四屆方式

立委趙正宇表示，他正在推動串連桃園、台中與高雄三都的立委，在立法院支持採用第四屆方式計算，目前立法院對於第四屆或第七屆立委尚未定論，基本上選區劃分以十一月底的人口為準，中選會預計明年五月將調整方案送立法院，立法院在明年十二月底前完成審議。

趙正宇指出，無論採取第四屆或第七屆計算方式，台南市都會增加一席、屏東縣則減少一席，但採用第四屆計算方式，對桃園市、台中市、高雄市有利，若採第七屆計算方式則對南投縣、嘉義縣、新竹縣有利，但桃園市、台中市、高雄市都是直轄市，原本立委席次就多，串連起來會有表決優勢。

立法院應選七十三席區域立委，十一月底的全國區域人口數為二三○○萬七八一七人，平均每卅一萬五一七六人選出一席立委，其中嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等六縣雖然人口未達平均數，但保障一席區域立委。

若以第四屆立委選舉的計算方式是用卅一萬五一七六人為基準，計算其他十六縣市席次，桃園市區域人口有二一一萬二六八二人，有六席立委席次，餘二十二萬一六二六人排序第四，可望多一席；但第七屆計算方式採二次計算，以十六縣市區域人口數二二一○萬九八一四人除以六十七席（扣除六縣市六席）計算，平均每卅二萬九九九七人選出一名立委，桃園市有六席立委席次，餘十三萬二六九九人排序第八，席次不變，兩種計算方式的差異，導致縣市席次也不盡相同。

據了解，桃園市目前有六席區域立委，若增加一席立委，市府規劃新增「內壢選區」，選區範圍約為從中壢自立新村延伸到桃園中路地區，涵蓋內壢後站的華勛地區，人口約為卅萬人。