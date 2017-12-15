〈北部〉國教輔導團 下週二進駐人文國中小

2017-12-15

傳未正常上課 保障學生受教權

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學爆發收費爭議，經營團隊人文展賦教育基金會被解約，縣府接管前空窗期，傳出學校未正常上課，縣府預計下週二派遣各國中小老師組成的國教輔導團進駐，了解課程與上課狀況，保障學生受教權。

宜蘭縣政府教育處六月起陸續接獲十八件投訴案，指控人文國中小學收費沒進校庫接受監督，且用途不明，教育處七月實地訪查，發現四項疑似違法與十八條缺失項目，違法收費情況屬實。

宜縣教審會上個月決議，將與基金會終止合約，縣府正在研擬接管計畫，預計明年八月一日新學年開始前完成接管，確定解約後卻有家長投訴，這段期間，師生心緒不穩，學校沒有正常上課。

學生陳情 盼不要與基金會解約

立委陳歐珀、陳學聖、教育部常務次長林騰蛟等人，昨到人文國中小學，了解學校運作情況及實驗教育的運作，有學生遞交陳情書，希望縣府不要與基金會解約。

人文國中小校長馬駿良坦言，有些師生心情受到影響，又因無法收費，部分行動學習課程停課，手作課程材料需由學生自行準備，校方數度向教育處提出代收代辦計畫，卻遭到「打槍」。

縣府教育處長簡菲莉說，縣府國教輔導團課督將在下週二進駐人文中小學，接管程序已經啟動，公辦民營學校由縣府授權或委託基金會經營，對收費必須嚴格把關，讓人人都讀得起，才符合實驗教育的理念。