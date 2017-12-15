〈北部〉花蓮AED密度全國第二 偏鄉仍缺很大

2017-12-15

明年爭取經費 6部落增設

〔記者花孟璟／花蓮報導〕衛生福利部一○二年公告實施「應置有自動體外心臟電擊去顫器（AED）的公共場所」，截至今年底花蓮縣AED的數量達到二百一十三台，平均每十萬人有六十四．七台，密度全國第二，花蓮縣衛生局表示，由於偏遠地區、山地鄉數量仍不足，明年還爭取經費於花蓮市、卓溪鄉、豐濱鄉共六個部落增設AED。

衛生局統計，花蓮縣總人口卅二萬九千三百七十四人，目前AED數量共二百一十三台，每十萬人擁有六十四．七台，人均數字為全國第二，僅次於連江縣的一百七十九台（總人口一．二萬、共廿三台），而首都台北市名列第四，每十萬人五十九．八台（人口二百六十八萬、一千六百零四台），至於全國總數有八千四百三十七台、每十萬人三十五．八台。

花蓮縣十三鄉鎮市的AED數量，雖然人均密度排全國第二，然而AED多集中北花蓮三鄉鎮，光是花蓮市就有七十四台，吉安鄉有十八台，壽豐鄉也有卅三台。

而中南區數量少很多，鳳林、光復、豐濱、富里、卓溪、萬榮都不到十台，玉里鎮剛好十台，三個山地鄉僅秀林鄉突破十台，包括台九線、台八線沿線各主要聚落共有十四台；缺最大的卓溪鄉僅有四台AED，放在卓溪鄉衛生所、古風村崙天長老教會、卓樂國小、太平國小，另萬榮鄉五台、富里鄉六台，都還待增設。

全縣89處獲安心場所認證

衛生局表示，針對偏鄉AED不足，一○七年度向衛生福利部爭取在卓溪鄉石平、中平、卓溪三個部落；東海岸的豐濱鄉豐富部落、新社部落；及花蓮市華東部落共增設六處，也歡迎民間踴躍捐贈；而目前花蓮縣境內共有八十九處場所獲得「AED安心場所」認證，該場所需有七成工作人員都拿到CPR+AED訓練合格。

局長李宏滿說，心臟疾病長年佔據台灣十大死因前三名，許多病例是以突發性心跳停止的形式發生，如可以在第一時間心臟電擊、按摩，可以及早恢復心跳、增加復元的機會及降低到院前死亡率；同時也積極辦理CPR+AED訓練，增加民眾急救知識，減少突發的心血管疾病發生病情延誤。