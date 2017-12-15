〈北部〉隆恩堰上游重金屬廠排廢 環團籲控管

2017-12-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕頭前溪是供應大新竹地區自來水的重要水源，但依據新竹縣、市環保局資料，竹東上游段就有超過廿六家半導體封測工廠及重金屬加工廠。新竹市議員李妍慧、新竹縣竹北市民代表許育綸與「我們要喝乾淨水」聯盟昨天呼籲政府加強源頭控管，不應讓工業廢水排入溪中。

監測、檢驗過關 環局允加強稽查

新竹市環保局長江盛任說，環保局每月監測與檢驗自來水原水的酸鹼值、溫度、大腸桿菌群、氨氮、化學需氧量及鎘、鉻等重金屬含量，目前都符合規定，未來也會加強稽查；自來水公司表示，固定檢測並未發現水源受污染，自來水檢測結果都符合飲用水的水質標準。

李妍慧、許育綸說，這些工廠雖領有放流水排放許可證，但自來水公司公布今年九月五日所做的水質檢測資料中，湳雅淨水廠及隆恩堰取水口，仍含有微量的銅、鋁、砷、銻、鎘等重金屬，含量雖極少，且符合放流水排放標準，但市民喝的自來水是從隆恩堰取水後送往淨水廠處理，令人憂心重金屬流入淨水廠後無法沉澱，被民眾喝下肚後恐累積體內。

李妍慧、許育綸說，關鍵在於這些工廠所排放的廢水都流入頭前溪，她建議新竹縣、市環保局應召開協調會，要求業者不得將廢水排入溪中並研擬相關條例，杜絕源頭可能遭到污染，且應加強稽查。

李妍慧表示，自來水公司與環保局、環保署雖然都會固定進行自來水或頭前溪取水口的原水水質檢測，但很多物質及重金屬不在檢驗範圍內，環保單位應針對上游有使用重金屬製程的工廠進行重金屬個別項目的檢測，才能確保自來水不受重金屬污染，保障民眾飲用水的安全。