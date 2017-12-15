〈北部〉台十三線逢雨必淹 苗市2.7億截流改善

2017-12-15

改善苗縣排水 中央核定近四億

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來屢次發生極端降雨，造成地區淹水事件頻傳，衝擊居民生活環境品質。苗栗縣政府向內政部營建署爭取近四億元經費，進行「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，本週收到公文確定核撥，幾乎逢雨必淹的苗栗市台十三線與南苗派出所交界處更獲兩億七千八百萬元經費，將在路口前方採取截流改善。

苗栗縣政府水利處下水道科表示，台十三線與南苗派出所交叉處地勢較低，從聯大路等地形較高處的水量容易沿著既有道路往下匯流，幾乎逢雨必淹。

水利處下水道科指出，目前規劃將從聯大路與台十三線交叉點設置排水涵管，直徑約一點五公尺，一路沿著後汶公路往龜山大橋方向延伸，最後終點設在龜山大橋與後龍溪接口，讓雨水可以從後龍溪排出，達到從聯大路與台十三線路口截流效果，避免下游淹水。

頭份下水道案 補助兩千一百萬

另外，苗栗縣頭份市八德一路與信義路也因為地形問題，常常造成淹水，附近住戶怨聲連連，頭份市公所向苗栗縣政府水利處下水道科提報，目前內政部補助兩千一百萬經費，將於八德一路沿線施作下水道工程，以便連接至中央路既有下水道管線，將水量排出，解決當地淹水問題。

至於頭份市永貞抽水站則因今年六月份豪雨首度出現淹水的情形，加上未來永貞路施作的下水道工程一旦完工，將匯集更多排水，下水道科將增設抽水設備。

此外，頭屋鄉雨水下水道系統、明德水庫特定區雨水下水道系統、造橋鄉雨水下水道系統、三灣鄉雨水下水道系統與南庄鄉雨水下水道系統，因原本的規劃時程已經超過廿年，可能不敷目前氣候現狀，水利處下水道科將重新檢討規劃。