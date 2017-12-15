〈北部〉逾7萬筆公告現值近千億不動產 無人繼承

2017-12-15

列管15年未辦繼承 將遭拍賣

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至十月底止，市府統計桃園市尚未辦理繼承登記的土地達六萬八八三七筆、房屋一五四一棟，面積達一二六五公頃，相當於二．五個青埔高鐵特定區，公告現值高達九七七億元；市府地政局昨天舉行「守護祖產，全面出擊」記者會，市長鄭文燦說，經列管十五年未辦繼承的不動產，將由國有財產局拍賣，這對民眾權益影響很大，市府將結合地政、民政、國稅等單位，廿日起於十三區展開聯合宣導，各場次時間可至地政局官網站查詢。

守護祖產啟動 各區辦說明會

鄭文燦表示，為了協助民眾辦理不動產繼承，市府主動整合地政、國稅、戶政及桃園市三大地政士公會的協助，將從廿日起輪流到各區舉辦說明會，提供民眾有關繼承登記申辦規定、專人諮詢等服務，首場於廿日上午十時於平鎮區婦幼活動中心辦理。

八德區居首 305億元未繼承

桃園市未繼承的不動產，總計價值最高者為八德區的三○五億元，其次是蘆竹區有一二五億元、大園區八十四億元、龜山區七十四億元、平鎮區七十二億元，而地價較高的中壢、桃園只有五十六、五十七億元；地籍科長陳純彰說，這是因為中壢、桃園土地價值一直比較高，繼承的情況比較踴躍，其他區域因以往土地不值錢被晾在一邊，如今土地價值暴漲，才會有此情況。

陳純彰說，若未繼承的不動產經國有財產局拍賣，流標後將採打八折方式重拍，最多可達五拍，若第五次才拍出，底價約僅為現值的三分之一，對繼承人而言是很大損失。

地政局長陳錫禎表示，依土地法第七十三條之一規定，不動產所有權人死亡超過一年沒有辦理繼承移轉登記者，地政機關會公告三個月並通知繼承人，公告期滿仍未辦理繼承者，將列冊管理十五年，期滿移請國有財產局公開標售，標售所得價款會保管十年，屆時仍無人領回者將收歸國有。

不動產未辦理繼承登記的原因包含繼承人行蹤不明、感情不睦、意見不一，導致無法全體達成協議申辦分割繼承登記或分別共有登記，部分繼承人為解決問題，會因此對簿公堂，訴請法院判決分割繼承。