〈中部〉中火明年增歲修 藍議員批假性減煤

2017-12-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府要求台中火力發電廠減煤五百萬噸，國民黨市議員顏莉敏、楊正中今天指出，明年中火環保工程得比往年增加兩百多天歲修，大約少燒五百萬噸生煤，並非市府要求才減量；市長林佳龍回應，環保工程是配合市府管制才做，議員不能倒果為因。

顏莉敏質詢說，依台電資料顯示，中火一○五年機組總歲修天數二百廿三天、一○六年二百五十天，一○七年加上環保工程則高達四百六十一天，整年估算用煤量為一千五百九十四萬噸，這個用煤量正好符合林佳龍聲稱生煤從二千一百萬噸減至一千六百萬噸的說法。

她批評這是一種中火短期歲修的「假性減煤」，林佳龍蓄意讓市民錯覺市府好像有在做事，攏是假！楊正中也說，林佳龍的減煤秘辛根本是一場騙局、順水推舟，難怪環團和民代頻頻質疑打假球，要求市府收回中火許可證。

市長︰倒果為因

林佳龍則強調，國民黨議員的說法是「倒果為因」，中火安排增加歲修機組是必然結果，因為要配合市府減煤的要求，議員不能抹煞市府的努力。

環保局說明，中火明年度配合市府提高排放量的管制與減煤要求，將投資九十二億元，針對一號至四號機組進行環保工程，屆時將可減少生煤燃燒，顯示市府策略已見成效；該歲修安排尚未送達環保局報備，所以歲修天數與燃煤總量的關聯是議員估算的結果，但也正是台中市減煤的成果，市府樂觀其成。