〈中部〉梨山跨年、升旗 福壽山迎曙光

2017-12-15

以「三高」邁向新年

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕為迎接二○一八年的到來，市府卅一日將分別在谷關、梨山舉辦跨年晚會，隔天元旦清晨六時在福壽山農場迎曙光，八時在梨山賓館前廣場升旗。市府觀旅局長陳盛山表示，歡迎民眾來參加全台海拔最高的跨年晚會、迎曙光、升旗典禮，以「三高」邁向新的一年。另外，東海大學本月舉辦一系列歡慶耶誕節活動。

市府觀旅局與參山國家風景區管理處共同舉辦「原音梨山、熱力谷關，迎向二○一八跨年晚會」，卅一日晚上七時卅分起，分別在台電谷關第二宿舍、梨山賓館前廣場同步舉行。

陳盛山指出，台中卡司堅強，還要比「三高」，除了梨山是海拔最高的跨年晚會，二○一八年元旦清晨六時，將在海拔二千五百八十公尺的福壽山農場天池畔，擊鼓迎曙光；接著，早上八時在梨山賓館前廣場繼續舉辦全台最高的升旗典禮。

觀旅局表示，谷關場跨年晚會邀請四分衛樂團、歌手潘越雲、原舞工作坊及喜裂克文化藝術團演出；梨山場則邀請在地雷滾樂團、梨山七匹狼及GUTS樂團等演唱，要用原住民的熱情HIGH翻高山跨年。

另外，東海大學今年的耶誕節以「為愛而生」為主題，在文理大道舉行聖誕節啟明儀式，十五日與廿日在路義思教堂，分別有東大附小暨心韻詩班聖誕音樂會及路思義合唱家聖誕音樂會，平安夜當天有「萬人敲鐘」傳統，平安夜市集、彌賽亞音樂會、平安夜崇拜、戶外音樂會等活動。