〈中部〉歷史建築大楊油庫損毀 文化部承諾修復

2017-12-15

立院副院長蔡其昌 爭取再造

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區越戰時期重要歷史建築大楊油庫近年屢受風災摧殘，損毀嚴重。立法院副院長蔡其昌十四日前往會勘，繼爭取打造「清水區軍事觀光廊帶」之後，將再爭取文化部再造歷史現場專案計畫補助，修復油庫主體建築，文化部承諾修復大楊油庫，並做整體園區規劃，經費約七、八千萬元。

大楊油庫位於清水楊厝里，當年為提供美軍在越戰期間戰機所需用油，民國八十九年軍方拆除六座，僅剩這一座存留，為了安全考量，油槽外圍有一道防火牆，外環階梯與鋼板設計古樸。也是清水山頂地區吳厝、楊厝、海風等里主要景點，但近年油庫一再遭風災重創，損毀非常嚴重，鏽蝕的鐵皮棄置在草地上。

蔡其昌爭取觀光局補助打造「清水區軍事觀光廊帶」，第一期工程高北加壓站觀光園區已於去年完成，昨日市議員王立任、楊典忠及地方人士到場關心。

蔡其昌表示，過去曾經爭取六千萬，要將這個越戰史蹟的遺址，從高北里的加壓站到大楊油庫儲存槽，做整體修復規劃。第一期已經完成，後面兩期因故尚未施作，昨日邀集各相關單位來解決問題，把過去爭取到的四千萬拿來做大楊油庫周遭整治，也請國防部盤點、調查相關軍機資料及進行模型製作，規劃戰機展示現場，促進清水山頂地區觀光發展。

未來如果能將附近的鰲峰山運動公園遊客串接至此，整個清水地區觀光資源將更擴大，可以吸引更多人到清水觀光旅遊。

議員︰以安全為首要考量

長期關心文化古蹟的王立任指出，建築修復應以安全為首要考量，大楊油庫因為多次颱風，已經造成嚴重損壞，未來是否還能承受天災，將是一大考驗。同時也建議修復單位應精準評估該建築的使用年限，例如未來可以註明哪部分是舊有的，哪些是新增建的，既不影響主體建物，也可以達到保存目的。可以考慮到未來的空間再利用，規劃提供表演基地，或是做為附近國小孩童、里民運動的活動空間等，更能充分達到修復案的效益。