〈中部〉草屯金瑞成銀樓 蟬聯南投地王9年

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣完成一○七年公告地價及公告土地現值評定，平均調幅分別調降○．○一％及○．○四％，其中草屯鎮太平路與碧山路口角地金瑞成珠寶銀樓，公告土地現值每平方公尺十六萬七七九八元，換算每坪約五十五萬四五七二元，連續九年蟬聯地王。
公告地價及土地現值 均調降
南投縣政府地政處表示，平均地權條例第十四條修正，規定公告地價由原來每三年調整一次，改為每二年一次，各直轄市、縣（市）政府最近一次公告地價為一○五年一月一日，縣府依新修正法令，召開地價評議委員會完成評定，將於明年一月一日重新公告地價，並於公告之次日起三十日內受理民眾申報地價，作為課徵地價稅依據。
縣府指出，經地評會委員綜合考量，當前國內經濟景氣持續趨緩，短期買氣動能不佳，尤其南投是農業縣，失業率居高不下，在通膨壓力持續升高，人民所得未提高及民眾消費能力降低等因素下，遽然增加地價稅，勢必引起民怨，因此評定公告地價較一○五年平均調降○．○一％。
至於每年調整、作為土地買賣移轉課徵土地增值稅依據的公告土地現值，也較一○六年平均調降○．○四％，並修正劃分為五九二二個地價區段，計增加八十五個地價區段；區段地價未調整者五五八一個區段，調漲者一五七個區段，調跌者一八四個區段。
而無論是公告地價或公告土地現值，最高價區段均為草屯鎮碧山路至育英街之間的太平路兩側十八公尺內土地，公告地價為每平方公尺三萬六千五百元、公告土地現值為每平方公尺十二萬二千元。
金瑞成珠寶銀樓 每坪約55.5萬
最高宗地價則為草屯鎮太平路與碧山路口角地金瑞成珠寶銀樓，公告地價為每平方公尺五萬四三二元、公告土地現值每平方公尺十六萬七七九八元，從九十九年起，連續九年蟬聯地王。