〈中部〉（嘉縣）番路傳毒狗 7隻口吐白沫斷氣

2017-12-15

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉縣報導〕中正大學周邊道路的毒狗案十月十三日才被警方破獲，沒想到本月五日又有人在番路鄉仁義潭水庫紀念碑旁的洩洪道產業道路毒狗，造成一隻家犬、六隻流浪狗喪生，家犬飼主洪東堡日前忿而在住家前檳榔樹幹掛上「毒害無辜狗命…畜生」等看板，痛斥毒狗者沒人性。

1家犬6流浪犬受害

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長張安吉說，八日前往訪查，未發現毒狗餌包或摻有毒物的食物，已在當地張貼警告標語並協請番路分駐所調查本案。

張安吉表示，依動物保護法，毒狗行為若被查獲，最重可處五年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金，被處罰五年內再被查獲毒殺犬、貓的累犯，將再處二年以下有期徒刑；中正大學寶貝生命社社長石旻樺建議，民眾遛狗繫上牽繩，並避免讓犬隻單獨外出，誤食毒餌。

洪東堡說，住家周邊果園常有流浪狗聚集，但犬隻生性溫和，去年十月還領養其中一隻黃色米克斯「米踢」當家犬，本月五日中午驚見常至住家旁農舍聚集的六隻流浪狗口吐白沫，倒在附近道路上身亡，「米踢」下午也有抽搐、口吐白沫情形，地上殘留嘔吐物，急送嘉義大學附設動物醫院治療，仍回天乏術，因隨即火化，無法採證死因。

有人狠心毒狗，也有人關懷毛小孩。南華大學傳播系與嘉義市正德護生慈善會，昨在校園合辦「你的小舉動牠的大家園」二手義賣會及犬隻認養活動，一整天有上千人次參與，不乏慷慨解囊，所得全數捐贈給正德慈善會，讓流浪狗有個溫暖的家園。