〈中部〉彰化流浪狗路追騎士 可通報捕捉結紮

2017-12-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣逐漸轉冷，不少民眾發現，彰化縣入夜後經常出現流浪狗大搖大擺穿梭馬路，集體活動有如「夜間行軍」，嚴重危及用路人行車安全，有機車騎士和騎單車民眾被狗兒追著跑，險象環生，還有騎車民眾被吠叫聲嚇到，摔倒受傷；彰化縣動物防疫所（簡稱動防所）今年執行精準捕捉政策，一個月內就捕捉並結紮了六十六隻。

執行精準捕捉 1個月結紮66隻

根據彰化縣審計室完成彰化縣一○五年總決算審核報告，一○三至一○五年全縣平均每月捕捉流浪狗約二六三隻，但自政府推動收容動物零撲殺政策，動防所配合實施精準捕捉和收容總量管制，今年前三個月，每月平均捕捉隻數只剩約十五隻，不及以往一成。

沒捉、沒撲殺，流浪狗四處趴趴走，占據馬路追逐人車甚至橫躺馬路，溪湖高中附近的居民，最近在大溪路和銀錠路一帶，入夜後常常發現三、四隻黑狗在民宅騎樓尋找食物，黑狗大剌剌穿梭馬路，看到騎士也不害怕，追著機車跑，常害騎士嚇到。

成群夜間行軍 害騎士嚇到摔車

民眾說，街道流浪狗成群像「夜間行軍」，超誇張！沒人捕捉也沒地方安置，安置了也不能執行安樂死，使得流浪狗越來越多。還有民眾說，流浪狗夜間行軍主要是出來找食物，食物來自居民放置在外的廚餘，加上喜愛動物人士餵食，造成流浪狗只增不減。

動防所長董孟治反駁流浪狗只增不減，他表示，縣內推動犬貓絕育的成果逐年成長，今年家犬貓絕育補助經費比去年增加六十萬元，共五百三十萬元，至十月底止，補助縣內民眾犬貓絕育已完成二九五三隻，年底完成目標四千隻；半野放式的犬貓絕育也有五三九隻。

董孟治指出，目前動防所針對具攻擊性的流浪狗執行TNVR計畫（trap捕捉、neuter結紮、vaccinate施打疫苗、return原地回置），民眾可通報捕捉，盼減少流浪狗數量、抑制繁殖，台南市執行多年成效不錯。

彰化縣流浪狗中途之家在未實施精準捕捉和零撲殺政策前，空間早已不敷使用，收容大爆滿，根據農委會資料顯示，去年安樂死執行率四十八．五九％，全國排名第二，縣府原擬在溪州公園東側農牧用地興建彰化縣可愛動物教育園區，因居民和議員正反聲音拉鋸，興建計畫胎死復中而停擺。