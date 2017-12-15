〈中部〉嘉市14個公家機關手機APP 議員促整合

2017-12-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府及所屬機關過去六年來共建置十四個手機APP（應用程式），市議員戴寧昨在市議會定期會總質詢時說，民眾如全數下載，很佔智慧型手機、平板電腦的空間，而工務處「嘉義市水情」、地政處「嘉市地政GO」，分別被下載一百、二百三十五次，使用率低，建議市府檢討整合APP在同一平台，方便民眾下載利用。

市府企劃處長林彣珊答詢說，這十四個APP的總開發經費近三○二萬元，維護費約十七萬元，初步盤整發現有一個是舊版，將淘汰下架，下載數最高的是市消防局「嘉義市行動防災一點通」，安卓系統下載數六千四百四十三次、蘋果系統七百五十二次。

林彣珊表示，已請各局處不要新增APP，明年編列「OPEN DATA推廣計畫」預算二百萬元，將APP集中到企劃處「愛嘉義」平台，方便民眾查詢、下載，並檢視各APP的資料是否已更新。

戴寧還詢及，市區建置二百三十四個WIFI無線網路點，但她從嘉義車站走到中央噴水池實測，發現點與點間會斷線、與手機4G網路互相干擾「卡住」等問題。

林彣珊回應，室外WIFI點主要提供給沒有手機免費上網服務或網路流量受限的民眾，可在候車亭、公家機關定點使用，統計今年一到九月已破一百萬使用人次；WIFI點涵蓋範圍約二百公尺，手機會自動記憶上一個連線的WIFI點，因此點與點之間會有斷線情形。

電腦工程師曾百慶表示，WIFI的功率較小，連線人數、距離有限制，沒辦法全面覆蓋，且站台不同規格的效能也不一樣，應加強站台規格、增設WIFI點或增強功率等方式解決。