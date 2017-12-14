〈南部〉象徵刻苦耐勞 北門農會推「HARU」洋香瓜

2017-12-14

〔記者楊金城／北門報導〕北門區農會昨天為農村社區小舖開張營業，並發表北農「HARU」品牌洋香瓜上市，「HARU」可是有品牌故事，因種植洋香瓜大多由農村婦女照顧，品牌象徵鹽份地帶刻苦耐勞的精神，種出的洋香瓜特別好吃。

因對食品安全的重視，北門區農會向農委會申請「輔導農村社區農產品銷售據點發展計畫」，在農會設置農村社區小舖，提供在地生鮮蔬果展示銷售，以嘉惠消費者、穩定市場價格、提升農民收入，創造三贏，昨天熱鬧開張，生意不錯。

北門農會理事長吳永長、常務監事朱文賞、總幹事洪明農、市府農業局農會輔導科科長郭德偉等人並發表北農洋香瓜產銷班第一班註冊的「HARU」（音譯哈嚕）品牌洋香瓜，行銷北門洋香瓜。

滋味香甜 種植面積增到70公頃

北門洋香瓜近些年異軍突起，因鹽份地帶種植的洋香瓜滋味特別香甜，在市場受歡迎，種植面積今年增加到七十公頃，吸引北門子弟返鄉當起新農、青農。目前「香華」（青肉品種）洋香瓜上台北批發價約在一台斤六十元，「秋惠」（紅肉）洋香瓜批發價一台斤在三十到五十元間。

洪明農指出，北門洋香瓜栽培大多靠農婦照顧，北門在日治時代有位叫「HARU」的婦女，因務農不辭辛勞，不向命運低頭，在地方受敬重，因此以「HARU」註冊北門洋香瓜品牌，「HARU」是「春」的日文發音，品牌象徵北門人栽培洋香瓜的精神，堅毅、不怕苦，種出最好吃的洋香瓜，盼讓更多人認識北門洋香瓜。