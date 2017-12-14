〈南部〉跨年晚會文創風 安心亞壓軸演唱

2017-12-14

小貓巴克里導演邱立偉陪倒數

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○一八年「台南心時代」跨年晚會同樣在高鐵站前廣場舉辦，除了有知名藝人演出，市府今年主打「文創風」與「在地風」，將邀請動畫電影「小貓巴克里」導演邱立偉以及五位台南職人代表陪同現場民眾倒數，共同歡度新年。

榮獲國際影展肯定的動畫電影「小貓巴克里」，劇中出現大量台南場景，令人驚艷，導演邱立偉與主角巴克里貓偶當天將一同現身。另外，也有來自老屋保存、廟宇彩繪以及潮流夜店、街頭塗鴉、皮雕工藝五個領域的職人代表，和現場民眾一起倒數。

市府表示，台南是座富有深厚文化底蘊和現代時尚的城市，因此邀請專業人士分別來自傳統與新創領域，藉由分享他們對專業的認真與執著，進而看見台南這座城市的豐富內涵與文創實力。

晚會主持由納豆、吳怡霈等擔綱

晚會主持將由綜藝小巨人納豆，以及謝忻、黃鐙輝、吳怡霈共同擔綱，演出陣容堅強，由台語龐克樂團滅火器開場，宅男女神安心亞則擔任壓軸演唱。另外也邀請演歌雙棲女星李千娜、郭書瑤、鬼鬼（吳映潔）、創作藝人大支、鼓鼓、靈魂歌姬家家，還有台語實力唱將蔡小虎率莊振凱、蔡佳麟共組老虎隊，以及新生代偶像劇小天王吳思賢與鮮肉男團大賀兄弟輪番獻藝。

市府今年同樣舉辦抽獎，獎項有SUZUKI汽車、宏佳騰機車、iPhone X手機，以及華航「台南—大阪」、「台南—香港」來回機票等大獎，等著市民到現場試手氣。為方便民眾參加，市府也提供免費接駁車，台鐵則配合於隔天凌晨加開班次，利用大眾運輸工具紓解人潮。