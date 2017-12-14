〈南部〉覆鼎金公墓遷葬 春節花海迎賓

2017-12-14

最後一區 明年9月完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府殯葬處推動覆鼎金公墓遷葬，只剩下最後一區，整體工程可望在明年九月底前完工，未來將變身四十五公頃美麗公園，已完工三區進行波斯菊撒草仔，明年農曆年推出花海迎賓，帶動地方觀光發展。

擬打造45公頃美麗公園

覆鼎金公墓占地四十五公頃，位於三民、鳥松區交界，有一萬六千七百多座墳墓，因疊葬加上歷史悠久，下面有六萬座墳墓，隨著高雄都市發展迅速，地理位置演變成為市中心。

殯葬處去年七月推動遷葬工程，原定明年底前完工，目前已完成A、B、C三區工程，只剩D區尚有一千多座墳墓待遷葬，其中高市回教公墓有三百九十一座墓。

回教徒陳情市府，強調阿拉說下葬絕對不能開挖，爭取原地保留、不要遷葬，願意打掉上面有形墳墓，並同意上面做成花海，形成宗教區塊，讓回教徒繼續安葬在此。

回教公墓遷杉林歸真園區

但殯葬處認為，公園內若藏有骨骸，依台灣民間習俗，將會沒人要去，以法律與民眾期待回應，並於好山好水的杉林區規劃回教歸真園區，明年農曆過年前完工，做為高市回教專用墓區。

處長謝汀嵩表示，整體工程明年九月底前完工，比原定計畫提前三個月，未來將打造成為公園，形塑高雄美麗門面，民眾行駛高速公路，可眺望整片花海。