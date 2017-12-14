〈南部〉台東耶誕跨年趴 今年非常「童話」

2017-12-14

〔記者張存薇／台東報導〕民眾期待耶誕到跨年接力活動，台東縣長黃健庭昨天宣布，歲末系列活動將走「童話風」，廿四、卅一日晚間在台東市鐵花新聚落各有一場大型晚會，跨年晚會邀在地子弟黃美珍、阿爆等歌手演出。

黃健庭表示，十二月進入感恩分享的時節，台東縣歲末系列活動自廿日起跑，活動安排在台東轉運站後方的鐵花新聚落草地舉行，近日已整理原本不平的草皮，希望讓民眾安心觀賞與遊玩。

20日起有遊戲體驗和音樂會

文化處指出，活動自廿日至廿三日、廿五至卅日每日下午三時起推出不同主題的「童話總動員」活動，包括大型充氣迷宮探險、糖果屋DIY、超大排球、紅外線雷射槍戰、飛天金球搶奪戰、平板密室逃脫體驗，晚間七時則有銀星迎新音樂會，邀請Alive worship、音原獻、薩克斯風重奏、豎笛、偽樂團、阿卡團、弱冠樂團、木管五重奏等新生代音樂表演者，每晚演出卅分鐘。

廿四日晚間七時有銀星耶誕晚會，並推出點燈、童話與古典音樂融合的音樂劇「公主百分百」。高達十公尺的藝術耶誕樹預計廿日登場。

跨年夜演唱會陪你嗨翻天

卅一日晚間八時至元旦凌晨十二時卅分跨年晚會卡司包括阿爆、李婭莎、盧學叡、黃美珍、符瓊音及問樂團、唉呦樂團、小丑扮相的「缺席舞團」等，陪伴民眾一起溫馨跨年。

文化處指出，活動現場有十套變裝供民眾拍照，包括恐龍親子裝、機長裝、公主、美人魚等，詳情及報名可參考「臺東縣歲末系列活動」臉書粉絲專頁，現場亦有部分名額可報名。

此外，海端鄉公所卅一日晚間七時起也將舉辦「海嘯布同凡響跨年晚會」，地點在海端鄉布農族文化館，邀請藝人王宏恩、高蕾雅及在地東布青樂團等演出。