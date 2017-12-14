〈南部〉東縣農業處預算卡3天 今拚三讀

超過開會時間 總預算沒審完
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會從十一月底定期會開始審查明年度總預算，昨天進入第十一天，還是持續在農業處「卡關」，後續雖然進展順利，議員又不斷發言質詢縣政，開會時間超過法定的中午十二時，主持議事的議員林琮翰只好宣布散會，拚今天三讀過關。
台東縣預算從十一月廿八日開始審查，除定期會最後一天改審縣府提案，其他包括延會五天、加開兩次臨時會，十一天時間全力審查總預算，但農業處預算從週一起一直審不完，昨天進入第三天，但議員林參天堅持富岡地區居民停車問題要解決，也不接受農業處長許瑞貴說明，因在場議員僅個位數，林參天揚言「清點人數」，主席饒慶鈴只好裁示休息協商，多位議員討論後，決定先審查建設處預算，農業處預算「卡關」。
協商後先二讀建設處等預算
不過重新開會後，林參天還是要求「清點人數」，但此時已有約廿位議員到場，饒慶鈴也說，建設處相關預算共廿五億元、是今年七億元的好幾倍，主要是災修補助款及重大建設經費，攸關台東發展，不應輕言散會，林琮翰接手主持，之後建設處、人事處、主計處、財政及經濟發展處預算均順利完成二讀。
不過因縣府年度歲入預算高達一百七十四億元，超過中午十二時仍未審完，只好今日再戰，今天預計將繼續審查歲入部分及農業處、肉品市場股份有限公司、動物防疫所預算，力拚三讀過關，至於縣府在臨時會另提十四項提案，預計在週五閉會前審議完成。